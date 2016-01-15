На чем можно заработать в текущей рыночной ситуации?

2) Долговой кризис в Китае: на прошедшей неделе торги на китайском рынке останавливались за день 2 раза (после падения в 7 %), но это скорее стало следствием непродуманного механизма регулирования торгов. В четверг этот механизм был отменен, и в пятницу рынки Китая смогли стабилизироваться. Однако, по сообщениям из КНР, такая стабильность была во многом достигнута с помощью значительных покупок ценных бумаг со стороны госфондов, а также благодаря настоятельным рекомендациям регулятора к крупным игрокам с просьбой воздержаться от активных спекуляций на рынке. Иными словами, эта стабильность во многом призрачна и коррекция на рынке может возобновиться в любую минуту. Самая серьезная причина, которая побуждает инвесторов избавляться от китайских бумаг, связана с опасениями разрыва китайского «долгового пузыря» — ведь значительная часть покупок на рынке была сделана на привлеченные средства как от местных, так и от иностранных кредиторов. Причем продажи бумаг сопровождаются в Китае значительным ростом покупки иностранной валюты – как для погашения долга, так и как средство сбережений. По сообщениям агентства Bloomberg, к концу прошлой недели Народный банк Китая уже ввел неформальные (устные) ограничения на покупку иностранной валюты в стране.