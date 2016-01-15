На чем можно заработать в текущей рыночной ситуации?

Начало года выдалось крайне негативным для рубля и большинства российских фондовых активов:
Курс доллара превышал отметку 77
Курс евро добрался до 83
ММВБ теряет более 4,5 %
РТС в минусе на 7,45 %
Как инвесторам вести себя в текущей рыночной ситуации и на чем можно заработать?
Рекомендации инвесторам, которые уже имеют открытые позиции:
- довнести денежные средства на брокерский счет;
- пересмотреть структуру портфеля, учитывая текущую рыночную ситуацию, захеджировать часть инструментов;
- продавать в такой ситуации имеет смысл, только если вы надеетесь откупить акции дешевле. При этом если вы купили с «плечом» — советуем уменьшить размер «плеча», с тем чтобы минимизировать риски;
- инвесторам, которые инвестировали в облигации без использования «плеча», необходимо понимать, почему цены упали. Продавать в этой ситуации — это фиксировать потери без возможности их возмещения, что мы считаем неразумным в подобной ситуации;
- инвесторам, которые купили облигации с использованием «плеча», советуем сократить плечо, с тем чтобы минимизировать риск «маржин коллов» в дальнейшем.
Новым инвесторам:
- Те, у кого есть свободные средства, могут заработать в текущей ситуации.
- Если вы не готовы покупать валюту по текущим высоким ценам, то лучше обратить внимание на акции, особенно на те, которые имеют хороший дивидендный потенциал. Покупать акции сейчас более рационально, чем просто находиться в рубле, который обесценивается.
- Также можно добавить в портфели облигации, но тут нужно понимать, что в текущий момент времени они уже не столько интересны, как это было в конце 2014 и первой половине 2015 года. Текущие доходности существенно меньше.
- Многие
В центре внимания в начале текущего года вновь оказались цены на нефть, а также китайская экономика. По сорту Brent черное золото вплотную приблизилось к отметке 30, юань обновил многолетние минимумы к доллару, а китайский фондовый рынок уже несколько раз принудительно закрывался после снижения на 7 %. При этом, несмотря на появление локальной паники на фондовых рынках, по сути ничего катастрофического внутри мировой экономики пока не происходит.
В текущий момент необходимо более тщательно подходить к выбору определенных бумаг для портфеля, также не забывая о возможностях хеджирования в случае усиления снижения. Для этого можно использовать как фьючерсы на акции, так и фьючерсы на индексы.
Совсем не обязательно распродавать свои сформированные портфели, можно продать фьючерсы на акции или индекс, что позволит вам захеджировать вашу позицию.
Какие бумаги выглядят интересными на текущем рынке?
В текущей ситуации стоит в первую очередь ориентироваться на акции тех компаний, которые значительную часть выручки генерируют в валюте, а также не имеют высокой долговой нагрузки. На достаточно интересных уровнях, в частности, находится «АЛРОСА». При этом можно обратить внимание на привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «ЛУКойла».
В свою очередь, стоит отдельно отметить некоторых российских ретейлеров с хорошей операционной эффективностью и привлекательными ценовыми предложениями. Здесь интересными выглядят X5 Retail, «Магнит» и «Дикси».
Среди производителей удобрений наибольший потенциал роста, по мнению аналитиков ФГ «БКС», отмечается в «GDR Уралкалий».
Из металлургов в долгосрочной перспективе интересен ТМК.
Во втором полугодии 2015 года также довольно сильно смотрелся Сбербанк, что вполне может способствовать возобновлению спроса на его акции в среднесрочной перспективе.
Между тем с точки зрения дивидендной доходности может быть интересен такой яркий представитель телекоммуникационного сектора, как МТС.
Впрочем, если вы видите, что ваша открытая позиция бесперспективная и на текущем отскоке бумага не растет, он нее можно избавиться и на высвободившиеся средства захеждировать часть своего портфеля.
Структурные продукты и облигации — хорошие возможности для инвесторов
Волатильность на рынке нефти в последние месяцы стремительно растет, что дает возможность обратить свое внимание на такой структурный продукт, как
Из отечественных еврооблигаций желательно рассматривать портфель из эмитентов с высоким кредитным рейтингом от BBB до BB и целевой дюрацией порядка 2.5. При этом не стоит покупать облигации с низким кредитным качеством, так как рецессия ухудшает финансовые показатели компаний и санкции снижают возможность рефинансировать обязательства. Также не стоит покупать облигации с дальним сроком погашения, так как рост ставки со стороны ФРС может повлечь снижение цен на облигации, и облигации с высокой дюрацией пострадают сильнее. Неплохими вложениями могут стать: «Газпромбанк-17», «Сбербанк-17», «Альфабанк-18», «Газпром-19», «Вымпелком-21».
Комментарий директора филиала «БКС Премьер» в Омске Ирины Маховой:
— Начало нового года преподнесло целую серию негативных сюрпризов: обострение ситуации на Ближнем Востоке и расширение миграционного кризиса в ЕС, обвалы на китайском фондовом рынке, существенное падение цен на сырье (включая нефть). Бурная реакция инвесторов на все эти события говорит о том, что поток плохих новостей еще продолжится. За первую неделю нового года американские индексы показали худшую динамику с начала года за все время наблюдений (119 лет).
Для российского рынка наибольшие угрозы идут от рынка нефти и Китая. Однако рост геополитической напряженности в мире – как на Ближнем Востоке, так и в северо-восточной Азии – автоматически приводит к снижению аппетита инвесторов к риску, что только усиливает отток средств с развивающихся рынков и рынков сырья.
Директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова
Итак, что мы увидели и что можем ожидать в ближайшее время? Основные события, по всей видимости, будут развиваться по следующим двум направлениям:
1) Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном и рынок нефти: на текущий момент большинство аналитиков по Ближнему Востоку считают, что этот конфликт не перерастет в открытое военное противостояние (что и объясняет то спокойствие, с которым рынок нефти отреагировал на рост геополитического риска), т. к. в этом не заинтересованы обе стороны из-за слабости их экономик и сильного противодействия войне извне. Поэтому пока базовым для рынков является сценарий продолжения и нарастания невоенного противостояния, прежде всего на рынке нефти. Желание нанести весомый ущерб противнику-конкуренту уже заставило саудовцев снизить экспортные цены на нефть для Европы, и эта тенденция может продолжиться с приходом на рынок новой нефти из Ирана (ожидается в середине января). Таким образом, по крайней мере в ближайшей перспективе (1-2 недели), можно ожидать сохранения негативного давления на нефтяные цены; не исключено, что текущий уровень в 31-33 долл./барр. для Brent – это еще не минимум.
2) Долговой кризис в Китае: на прошедшей неделе торги на китайском рынке останавливались за день 2 раза (после падения в 7 %), но это скорее стало следствием непродуманного механизма регулирования торгов. В четверг этот механизм был отменен, и в пятницу рынки Китая смогли стабилизироваться. Однако, по сообщениям из КНР, такая стабильность была во многом достигнута с помощью значительных покупок ценных бумаг со стороны госфондов, а также благодаря настоятельным рекомендациям регулятора к крупным игрокам с просьбой воздержаться от активных спекуляций на рынке. Иными словами, эта стабильность во многом призрачна и коррекция на рынке может возобновиться в любую минуту. Самая серьезная причина, которая побуждает инвесторов избавляться от китайских бумаг, связана с опасениями разрыва китайского «долгового пузыря» — ведь значительная часть покупок на рынке была сделана на привлеченные средства как от местных, так и от иностранных кредиторов. Причем продажи бумаг сопровождаются в Китае значительным ростом покупки иностранной валюты – как для погашения долга, так и как средство сбережений. По сообщениям агентства Bloomberg, к концу прошлой недели Народный банк Китая уже ввел неформальные (устные) ограничения на покупку иностранной валюты в стране.
Для мировых фондовых рынков усиление проблем в Китае, вне сомнения, является самой большой угрозой. И это не только касается рынка нефти (где Китай уже не первый год является самым крупным импортером), но и для всех рынков, включая развитые западные рынки. Дело в том, что в финансировании китайского «долгового пузыря» принимали самое активное участие западные банки – американские, японские, европейские. При падении котировок китайских бумаг и девальвации юаня автоматически увеличивается вероятность банкротств многих местных должников, что неминуемо скажется на финансовом положении местных банков, а затем и на банковском секторе в глобальном масштабе. Коллапс китайского рынка может привести к еще более масштабному и затяжному кризису, чем банкротство Lehman Bros.
Пока ситуацию под контролем Народный банк Китая удерживает исключительно за счет двух рычагов: продаж резервов для поддержки рынка и юаня, а также за счет введения ограничений на торги и валютообменные операции. Однако скорость снижения резервов (за прошлый год они сократились на 1/7 – на более чем 500 млрд долл., причем большая часть была потрачена в последние месяцы) оставляет Центробанку все меньше пространства для маневра. Это означает, что более резкая девальвация юаня не за горами, а вслед за ней – и введение капитальных ограничений, и резкий рост проблем с обслуживанием внутренних и внешних долгов.
«Черными лебедями» для рынков могут также стать события в целом ряде других областей: обострение противостояния на Корейском полуострове (что прямо или косвенно также может затронуть Китай, Японию, США, РФ и другие страны региона); дальнейшее разрастание миграционного кризиса и рост протекционизма в ЕС; расширение географии и масштабов террористических атак исламских экстремистов (в последние дни теракты произошли в Ливии, Египте, Франции и Израиле).
Рост проблем в Китае негативно скажется на всех развивающихся рынках, где уже не первый месяц идет ощутимый отток средств инвесторов. А бегство в доллар неминуемо приведет к усилению американской валюты и еще сильнее осложнит проблемы с обслуживанием внешнего долга для многих стран.
Что все это означает для России и российского рынка? В сущности, ничего хорошего. Сочетание низких (и падающих) цен на нефть и ухода инвесторов от риска приведет к дальнейшему снижению котировок российских бумаг. Рубль будет оставаться под давлением, а вслед за этим останется повышенным и инфляционное давление. Нельзя исключить и всплесков паники на рынке, что может заставить ЦБ вновь прибегнуть к неординарным мерам – таким как повышение ставки, снижение объемов предоставляемой ликвидности, давление на экспортеров с целью увеличения продаж валютной выручки.
Фьючерсы на рубль показывают, что российская валюта по-прежнему в целом неплохо выдерживает давление, что видно по динамике рублевой цены нефти, которая продолжает снижаться. По итогам торгов 11 января цена Brent в рублях составила ниже 2400 руб./барр., что заметно ниже уровней конца декабря и на треть ниже уровня годовой давности. Тем не менее при продолжении падения нефтяных котировок рубль продолжит снижаться: по моей оценке, мы сможем увидеть уровень в 80 руб./долл. при нефти в районе 30 долл./барр.; а уровень в 100 руб./долл. – при нефти ниже 25 долл./барр. (если до этого дойдет).
Как ни странно, в краткосрочной перспективе рост внешнего негатива для российской экономики будет преимущественно иметь нейтральный эффект. Низкий объем платежей по внешнему долгу в 1-м полугодии, упавшие доходы населения и высокий курс доллара означают, что внутренний спрос на валюту будет оставаться незначительным и с лихвой будет покрываться экспортными доходами (несмотря на их снижение из-за низких цен на сырье). Высокая база прошлого года также позволит избежать нового инфляционного шока, по крайней мере, в ближайшие 3-4 месяца. Хотя уровень годовой инфляции и не будет снижаться так быстро, как прогнозировалось, что, скорее всего, не позволит ЦБ снизить ставку в ближайшие месяцы.
В отсутствие улучшений в ситуации на нефтяном рынке и в мировой геополитике правительству РФ через 1-2 месяца придется заняться новым пересмотром бюджета. Главная проблема будет в поиске источников финансирования дополнительных индексаций пенсий и (возможно) зарплат в госсекторе в преддверии думских выборов – скорее всего, будут еще раз снижены инвестиционные расходы, а также гособоронзаказ.
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