Греф о России: Мы проиграли…

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Греф считает, что Россия проиграла в процессе адаптации своей экономики к мировым реалиям. В результате мы оказались в списке стран-дауншифтеров
«Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы сказал, что мы оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться к собственной экономике, и всю социальную систему, и все институты, они будут сильно проигрывать. И разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции», - заявил глава Сбербанка.
Также Герман Греф напомнил собравшимся, что будущее уже настало. И мы уже находимся в нем: «Welcome to the future. Мы уже здесь»
Исправить ситуацию можно лишь отказавшись от «старой советской системы образования "напихивания" детей колоссальным объемом информации», и включиться в технологическую революцию.
Системные последствия коснутся всех, без исключения. Для дауншифтинга не нужно будет уезжать в Индию, «дауншифтер будет жить здесь». Если мы не хотим остаться страной-дауншифтером, то «конечно нам нужно начинать быстро бежать».
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