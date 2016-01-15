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Греф о России: Мы проиграли…

15 января 2016, 16:25
Выступление главы Сбербанка.

Новостной сайт «RNS» приводит слова главы Сбербанка Германа Грефа, выступившего на Гайдаровском форуме с собственным анализом положения дел в экономике нашей страны.

Греф считает, что Россия проиграла в процессе адаптации своей экономики к мировым реалиям. В результате мы оказались в списке стран-дауншифтеров

«Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы сказал, что мы оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться к собственной экономике, и всю социальную систему, и все институты, они будут сильно проигрывать. И разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции», - заявил глава Сбербанка.

Также Герман Греф напомнил собравшимся, что будущее уже настало. И мы уже находимся в нем: «Welcome to the future. Мы уже здесь»

Исправить ситуацию можно лишь отказавшись от «старой советской системы образования "напихивания" детей колоссальным объемом информации», и включиться в технологическую революцию.

Системные последствия коснутся всех, без исключения. Для дауншифтинга не нужно будет уезжать в Индию, «дауншифтер будет жить здесь». Если мы не хотим остаться страной-дауншифтером, то «конечно нам нужно начинать быстро бежать».


Фото: иллюстрация

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