Евро взлетел выше 84 руб. впервые с 2014 года. Нефть подешевела на 20%

Максимальной точкой европейской валюты стала отметка в 84,18 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 1,57 рубля. В последний раз дороже евро был 17 декабря 2014 года, тогда его стоимость составляла 94,195 рубля.