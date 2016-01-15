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Евро взлетел выше 84 руб. впервые с 2014 года. Нефть подешевела на 20%

15 января 2016, 16:56
«Черное золото» тянет рубль вниз.

Падение цен на нефть спровоцировало снижение российской национальной валюты. Сегодня, впервые с 2014 года, стоимость евро превысила 84 рубля в ходе торгов на Московской бирже.

Максимальной точкой европейской валюты стала отметка в 84,18 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 1,57 рубля. В последний раз дороже евро был 17 декабря 2014 года, тогда его стоимость составляла 94,195 рубля.

Курс доллара также вырос, поднявшись выше 77 рублей. Максимальной отметкой американской валюты стал уровень в 77,188 рубля, что выше показателя закрытия предыдущих торгов на 1,137 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent продолжает свое снижение. Стоит отметить, что падение цены сырья в ходе сессии достигало 20% от начала 2016 года, сообщает Bloomberg.

На лондонской бирже ICE цена мартовских фьючерсов нефти Brent к 15:00 омского времени снижалась до 29,85 долларов за баррель, на 3,4%. В ходе сессии стоимость опускалась до отметки в $29,24.

Стоимость февральского фьючерса нефти сорта WTI упала до 29,7 долларов за баррель (-4,8%) в ходе торгов Нью-Йоркской товарной биржи.


Фото: иллюстрация

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