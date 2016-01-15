Дороги Левобережья Омска в снегу из-за брошенных автомобилей

В ночное время дороги города активно чистят от снега. Только в Кировском округе для этих целей сутки назад было задействовано более 30 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.
На дороге работают автогрейдеры, снегопогрузчики КО-206, самосвалы, шнекороторные снегоочистители, пескоразбрасыватели ПР-130, подметательные машины, тракторные щетки и другие дорожные машины.
На Левобережье накануне только улицы 1-я Рыбачья вывезено 540 кубометров снега. Кроме этого, работы проводились на улицах Транссибирской, 60 лет Победы, Суворова, 70 лет Октября, на бульваре Космонавтов и Ленинградском мосту.
Очистка магистралей идет в несколько этапов – вывоз снега, затем территория подметается и обрабатывается песко-соляной смесью. Всего за сутки с территории Левобережья вывезено 1219 кубометров снега.
Специалисты напоминают, что много проблем при уборке улиц доставляют брошенные у заборов и вблизи дорог автомобили – габаритная дорожная техника из-за этого может проехать далеко не везде и качество уборки магистралей снижается.
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