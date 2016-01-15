Девушки в шортиках зовут омичей в гости

На данный момент в активе омских спортсменок одна победа после сыгранных восьми туров и 4 набранных очка, у будущих соперниц из Московской области на один выигранный матч и на три результативных балла больше, поэтому в субботу нашим волейболисткам нужна победа для исправления турнирной ситуации.