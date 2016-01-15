Девушки в шортиках зовут омичей в гости

В грядущую субботу, 16 января, в СКК имени В.Блинова в 17:00 пройдет волейбольный матч между «Омичкой» и «Заречьем-Одинцово». Омские спортсменки приглашают болельщиков посетить первый домашний матч 2016 году в рамках девятого тура чемпионата России, который обещает быть интересным.
На данный момент в активе омских спортсменок одна победа после сыгранных восьми туров и 4 набранных очка, у будущих соперниц из Московской области на один выигранный матч и на три результативных балла больше, поэтому в субботу нашим волейболисткам нужна победа для исправления турнирной ситуации.
Обе команды обладают одними из самых молодых коллективов в Суперлиге. Главный тренер омской волейбольной дружины Андрей Смирнов подчеркнул важность предстоящего матча. На данный момент в лазарете нашей команды находятся две спортсменки Лариса Желябина и Елизавета Лукьянова, сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Омичка».
Матчи с волейболистками «Заречья-Одинцово» у нашей команды традиционно получаются довольно напряженными. Команды встречались друг с другом 23 раза, в 12 встречах омичкам удавалось одержать верх.
К данному моменту 18-летняя нападающая «Омички» Ольга Ефимова входит в число лучших игроков Суперлиги, занимая первой место по количеству приемов, седьмое по количеству атак, восьмое по результативности атак и одиннадцатое в списке самых результативных игроков.
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