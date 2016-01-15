6 тысяч омичей остались без водительских прав, даже если они в кармане

Гражданин становится уязвим, если его задолженность превысит 10 тысяч рублей. Однако эта мера принудительно взыскания не может быть применена к тем, кого это ограничение лишит возможности основного заработка денег и если у водителя есть инвалидность, либо он перевозит лиц с инвалидностью, которые находятся у него на иждивении. Есть и другие условия, о которых можно узнать на сайте судебных приставов.