6 тысяч омичей остались без водительских прав, даже если они в кармане

Новый способ воздействия на должников вступил в законную силу с 15 января 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
Речь идет о поправках к ФЗ «Об исполнительном производстве». Пока «закон о лишении водительских прав» коснется не всех должников, а только тех из них, кто не выполняет обязательства по алиментам, а также должен по делам, связанным с возмещением вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением.
Так же «под удар» попадают и должники по штрафам ГИБДД. Без прав могут остаться водители всех категорий, в том числе и мотоциклисты, владельцы катеров или самолетов.
Гражданин становится уязвим, если его задолженность превысит 10 тысяч рублей. Однако эта мера принудительно взыскания не может быть применена к тем, кого это ограничение лишит возможности основного заработка денег и если у водителя есть инвалидность, либо он перевозит лиц с инвалидностью, которые находятся у него на иждивении. Есть и другие условия, о которых можно узнать на сайте судебных приставов.
Сообщается, что только в Омске с 15 января без прав теоретически остались сразу 6 тысяч должников. Из них 4 тысячи – должники по алиментам.
И, кстати, не важно, где лежат водительские права. Даже если они «в кармане». Документ не изымается, но его действие приостанавливается, пока фамилия должника значится в специальной базе. Когда сотрудник ГИБДД останавливает такого гражданина и проверяет его права, то затем следует либо привлечение к административной ответственности, либо изъятие документов сроком до года.