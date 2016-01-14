В омском парке вырубят деревья под гигантский торговый центр

В Омске построят торгово-развлекательный комплекс в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Отказ департамента архитектуры выдать компании «Кедр» разрешение признали незаконным.
По данным Восьмого арбитражного апелляционного суда, департамент в конце лета 2015 года отказал компании «Кедр» в выдаче разрешения на строительство объекта площадью 21 тысяча квадратных метров. В октябре Арбитражный суд отклонил иск предприятия. После этого организация обратилась в Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Мэрия свое решение объясняла тем, что на территории парка планировалось создание природного рекреационного комплекса, к тому же строительство угрожает целостности зеленых насаждений. Во время процесса «Кедр» предоставил документ, по которому они обязаны компенсировать вырубленные деревья и кустарники новыми посадками.
В общем, решение Арбитражного суда отменили – департамент обязан выдать разрешение. Последний подал апелляцию в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. До конца февраля 2016 года решение может быть обжаловано.
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