В омском парке вырубят деревья под гигантский торговый центр

Мэрия свое решение объясняла тем, что на территории парка планировалось создание природного рекреационного комплекса, к тому же строительство угрожает целостности зеленых насаждений. Во время процесса «Кедр» предоставил документ, по которому они обязаны компенсировать вырубленные деревья и кустарники новыми посадками.