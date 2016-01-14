В Омске медсестры устроили драку с поножовщиной в больнице

Полицейские расследуют уголовное дело, возбужденное после драки двух медсестер в городской больнице №1. В результате ссоры одной из женщин понадобилась помощь врачей. Сотрудница медучреждения получила ножевое ранение.
В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что причиной инцидента, случившегося в начале января, стала ссора, которая переросла в поножовщину. В результате драки одна из участниц конфликта серьезно пострадала.
Женщину 1976 года рождения, получившую ножевое ранение, госпитализировали, а подозреваемую 1982 года рождения доставили в отдел полиции и допросили, нож с места преступления также изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальный тюремный срок по вменяемой статье составляет 10 лет. Позже следователи допросят потерпевшую, пока такой возможности не представилось в связи с состоянием ее здоровья.
Фото: иллюстрация