В Омске медсестры устроили драку с поножовщиной в больнице

Женщину 1976 года рождения, получившую ножевое ранение, госпитализировали, а подозреваемую 1982 года рождения доставили в отдел полиции и допросили, нож с места преступления также изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальный тюремный срок по вменяемой статье составляет 10 лет. Позже следователи допросят потерпевшую, пока такой возможности не представилось в связи с состоянием ее здоровья.

