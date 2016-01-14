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Цена проезда в маршрутках Омска – где по 20 рублей, где по 18 рублей

14 января 2016, 12:32
Изменения в стоимости поездки.

Омичи неустанно интересуются, сколько же в Омске стоит проезд в маршрутке. Чтобы определить имеет ли право водитель требовать с пассажиров 20 рублей, нужно убедиться, что он перевозит граждан по нерегулируемому тарифу.

Напомним, что в настоящее время цена поездки в малогабаритном транспорте зависит от типа маршрута – регулируемый или нерегулируемый.

Маршрутчики, работающие по регулируемым тарифам используют тарифы, установленные РЭК, на остальных цены устанавливаются самостоятельно перевозчиками. На официальном сайте мэрии Омска можно узнать, какие маршруты относятся первому или второму типу. В разделе «Муниципальные маршруты регулярных перевозок» опубликован реестр с маршрутами регулярных перевозок, сообщила пресс-служба РЭК Омской области.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в ближайшие месяцы подорожает стоимость проезда и на регулируемых маршрутах, то есть в автобусах, троллейбусах и трамваях. Цена поднимется минимум на 2 рубля.

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