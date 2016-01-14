Цена проезда в маршрутках Омска – где по 20 рублей, где по 18 рублей

Омичи неустанно интересуются, сколько же в Омске стоит проезд в маршрутке. Чтобы определить имеет ли право водитель требовать с пассажиров 20 рублей, нужно убедиться, что он перевозит граждан по нерегулируемому тарифу.
Напомним, что в настоящее время
Маршрутчики, работающие по регулируемым тарифам используют тарифы, установленные РЭК, на остальных цены устанавливаются самостоятельно перевозчиками. На официальном сайте мэрии Омска можно узнать,
Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в ближайшие месяцы