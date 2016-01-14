Скончался актер «Крепкого орешка», «Гарри Поттера» и «Догмы»

За свою творческую карьеру Алан сыграл множество ролей в театре и кино. Наиболее он заполнился зрителю как Северус Снегг из «Гарри Поттера», Метатрон из культовой «Догмы», Ханс Грубер из «Крепкого орешка»… Да, в общем, все его роли были особенными и запоминающимися.