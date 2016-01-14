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Скончался актер «Крепкого орешка», «Гарри Поттера» и «Догмы»

15 января 2016, 01:34
Ушел из жизни британский актер Алан Рикман.

«Великий и ужасный», актер кино и театра, выдающийся исполнитель многих ролей злодеев, британец Алан Рикман (Alan Sidney Patrick Rickman) скончался от неизлечимой болезни на 70 году жизни. Об этом сообщает «The Guardian».

За свою творческую карьеру Алан сыграл множество ролей в театре и кино. Наиболее он заполнился зрителю как Северус Снегг из «Гарри Поттера», Метатрон из культовой «Догмы», Ханс Грубер из «Крепкого орешка»… Да, в общем, все его роли были особенными и запоминающимися.

Алан Рикман был талантлив и харизматичен. В разные годы он становился лауреатом таких премий, как «Золотой глобус», «Эмми» и BAFTA.


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