Скачок цен на продукты в Омске – подорожание на 149 процентов

Так, сливочное масло в январе подешевело на 11 % по сравнению с декабрем 2015 года. Апельсины, сыр твердых сортов, сырокопченые колбасы и питьевую воду также продают по более низкой цене. Выгодной покупкой стали гречка, подсолнечное масло, свинина, курица, хлеб, молочные продукты, чего не скажешь об овощах и фруктах. Цены на свежие огурцы выросли на 149 %, а томаты, виноград и перец сладкий показали рост более 50 % за килограмм.