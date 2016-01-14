Скачок цен на продукты в Омске – подорожание на 149 процентов

Мэрия Омска по традиции промониторила цены на основные продукты питания в торговых объектах города. Январские цены можно назвать стабильными по сравнению с прошлым месяцем.
Специалисты отметили, что скачка в ценах не наблюдается. Из 40 позиций фиксированного набора по 23 средняя стоимость снизилась либо выросла на 5 %, сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, сливочное масло в январе подешевело на 11 % по сравнению с декабрем 2015 года. Апельсины, сыр твердых сортов, сырокопченые колбасы и питьевую воду также продают по более низкой цене. Выгодной покупкой стали гречка, подсолнечное масло, свинина, курица, хлеб, молочные продукты, чего не скажешь об овощах и фруктах. Цены на свежие огурцы выросли на 149 %, а томаты, виноград и перец сладкий показали рост более 50 % за килограмм.
Гульнар Айтхожина, директор департамента городской экономической политики администрации Омска пояснила, что зимой на свежие фрукты и овощи цена поднимается – это дело обычное. В целом рост цен на продукты не был критическим. Рынок плавно реагирует на изменения экономической ситуации в России. То, что потребительская корзина стала дороже, фиксируется не только в Омском регионе, но и по всей стране.
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