Русский язык должен стать официальным для Евросоюза

Мнение о том, что русский язык должен стать официальным языком Европейского союза высказал Ги Верхофстадт, являющийся в Европарламенте председателем либеральной фракции ALDE.
Верхофстадт отметил, что он «не против русских, я люблю эту страну и ее жителей». Политический деятель отметил необходимость в более просто механизме выдачи виз ученым, студентам, бизнесменам и простым гражданам. Председатель Европарламента заявил, что им уже вынесено предложение и признании русского языка официальным в ЕС, сообщает
Верхофстадт обратил особое внимание на тот факт, что в балтийских странах проживают миллионы русскоговорящих людей, отметив, что для него границы европейской цивилизации начинаются от Атлантического океана и заканчиваются на Волге.
Стоит отметить, что АЛДЕ (альянс либералов и демократов за Европу) является европейской партией, которая была основана в 1993 году. В ЕС она является третьей по величине, имея 75 мест в Европарламенте. Что касается национального уровня, представители европейского альянса демократов и либералов учувствуют в правительстве 12 и 27 стран Евросоюза.
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