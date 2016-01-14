Русский язык должен стать официальным для Евросоюза

Верхофстадт отметил, что он «не против русских, я люблю эту страну и ее жителей». Политический деятель отметил необходимость в более просто механизме выдачи виз ученым, студентам, бизнесменам и простым гражданам. Председатель Европарламента заявил, что им уже вынесено предложение и признании русского языка официальным в ЕС, сообщает De Standaard .



Верхофстадт обратил особое внимание на тот факт, что в балтийских странах проживают миллионы русскоговорящих людей, отметив, что для него границы европейской цивилизации начинаются от Атлантического океана и заканчиваются на Волге.