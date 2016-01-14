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Россия признана самой опасной страной в мире

14 января 2016, 10:59
По мнению жителей Турции.

Израиль впервые с 2011 года не был признан самой опасной страной для Турции, его место заняла Россия, согласно данным опроса, который был проведен университетом Kadir Has.

В период с 9 по 17 декабря сразу в 26 турецких городах было проведено исследование политических трендов, которое выявило растущее недоверие к органам власти.

Тем не менее, наибольшим доверием продолжают пользоваться вооруженные силы (62,4%), полиция (51,9%), ВУЗам (49,8%). В меньшей степени по итогам 2015 года граждане доверяли средствам массовой информации (27,8%) и политическим партиям (33,9%).

Более половины опрошенных (53,2%) отметили, что экономическая политика негативно сказалась на их жизни, данный показатель вырос на 8% в сравнении с прошлогодним исследованием. Причем данный опрос населения проводился до введения Россией ограничительных мер против Турции, которые вступили в силу с января 2016 года.

Одной из главных внутренних проблем, по мнению респондентов, стал терроризм, за год число обеспокоенных данным вопросом выросло практически в три раза с 13,9% до 39,3%.

Главной внешней угрозой стала Россия, сместив с данной позиции Израиль, удерживавший ее с 2011 года. Данный пункт является единственным в результатах исследования, где не указываются процентные показатели.


Фото: иллюстрация


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