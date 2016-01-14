Россия признана самой опасной страной в мире

Более половины опрошенных (53,2%) отметили, что экономическая политика негативно сказалась на их жизни, данный показатель вырос на 8% в сравнении с прошлогодним исследованием. Причем данный опрос населения проводился до введения Россией ограничительных мер против Турции, которые вступили в силу с января 2016 года.