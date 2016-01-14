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Работодателям разрешили читать личные переписки сотрудников в соцсетях

14 января 2016, 12:01
На законных основаниях.

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) был вынесено решение по делу инженера из Румынии, который был уволен с работы на основании того, что тот использовал мессенджер Yahoo в рабочее время как для служебных, так и для личных переписок.

Суд принял сторону ответчика, которым являлся уволивший инженера работодатель, на которого бывший сотрудник подал в суд за нарушение его права на неприкосновенность частной жизни, сообщает The Independent.

Согласно вынесенному Европейским судом по правам человека решению, слежка работодателя за онлайн-перепиской сотрудника – допустимый шаг. Отмечается, что общение в чатах, осуществляемое в рабочее время, является нарушением корпоративных правил, что дает нанимателю право знать, чем занимается его персонал на работе и проверять результаты деятельности.

Суд посчитал необходимым создать перечень правил, который позволил бы избежать злоупотребления со стороны организаций. Решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения в странах, подписавших Европейскую конвенцию по правам человека.

Стоит отметить, что Владимиром Путиным в декабре прошлого года был подписан указ, по которому Конституционный суд получил возможность признавать неисполнимыми решения международных судов, в частности ЕСПЧ, в тех ситуациях, когда вынесенные ими решения противоречат Конституции РФ.


Фото: иллюстрация

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