Предпремьерный показ фильма «Флоренция и Галерея Уффици 3D» (12+)

В это сказочное кинопутешествие вас проведет покровитель наук и искусств эпохи Возрождения Лоренцо Медичи в исполнении Саймона Мерреллса, а также главный специалист по искусству того времени Артуро Галансино (куратор Королевской академии в Лондоне и новый глава палаццо Строцци во Флоренции), который участвовал в научной и художественной разработке сценария, а Антонио Натали, директор Уффици, поприветствует вас внутри галереи и подробно расскажет о ее главных произведениях.

