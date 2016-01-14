Омичей просят пересесть на общественный транспорт

Популярность парка зимних развлечений «Беловодье-2016» обернулось для жителей нашего города серьезными проблемами, в связи с чем в ГИБДД попросили омичей пересесть с собственных автомобилей на общественный транспорт.
Согласно информации дорожно-патрульной службы ГИБДД, в последние дни наблюдаются серьезные пробки в районе «Беловодье-2016», особенно это касается вечерних часов. Также особое внимание водителей обращается на важность соблюдения правил дорожного движения при приближении к парковочной зоне ледового городка, сообщает пресс-служба администрации города Омска.
Для того чтобы избежать возникновения непростых дорожных ситуаций департаментом общественной безопасности администрации Омска дана рекомендация жителям нашего города, которые решили посетить парка зимних развлечений «Беловодье-2016», воспользоваться общественным транспортом.
Отмечается, что до остановки «ДОСААФ» можно добраться следующим транспортом: автобусами №№ 78, 70, 61, 60, 50, 45, 16, 14; троллейбусами №№ 16, 7; маршрутными такси №№ 418, 411, 410, 409, 394, 388, 378, 374, 362, 304, 302, 225, 103, 99, 8.
Стоит напомнить, что парк зимних развлечений «Беловодье-2016» открылся 1 января. Часы работы ледового городка: с 10 утра до 22 вечера ежедневно до конца текущего месяца. Адрес: улица 3-я Островская, 3.