Омичей просят пересесть на общественный транспорт

Согласно информации дорожно-патрульной службы ГИБДД, в последние дни наблюдаются серьезные пробки в районе «Беловодье-2016», особенно это касается вечерних часов. Также особое внимание водителей обращается на важность соблюдения правил дорожного движения при приближении к парковочной зоне ледового городка, сообщает пресс-служба администрации города Омска.