Омич остался без дорогой иномарки за долг в 2 миллиона рублей

Омским приставам удалось установить местонахождение автомобиля Toyota RAV4, подлежащего аресту, через сайт автомобильных объявлений. Владелец иномарки задолжал 2,3 миллиона рублей физическому лицу.
Задолженность образовалась в результате нарушения 41-летним Виталием Г. договора займа, заключенного с физическим лицом: 1 миллион рублей – невыплаченный заем, остальная часть – проценты. По договору залогом стал автомобиль гражданина – Toyota RAV4 2008 года выпуска.
Расплатиться вовремя официально нигде не трудоустроенный должник не захотел, свое транспортное средство он скрыл, а затем продал третьему лицу, правда, стражи порядка выставили запрет на совершение регистрационных действий и завели разыскное дело.
Покупатель не смог снять машину с учета и зарегистрировать за собой, поэтому выставил иномарку на продажу. Кроссовер он оценил в 820 тысяч рублей. Объявление было размещено на одном из соответствующих ресурсов. Позже оно попало в поле зрения ведомства.
Один из судебных приставов, представившись покупателем, договорился с продавцом о встрече. Далее было установлено, что Toyota действительно принадлежит Виталию Г. Продавец и сопровождающие его лица попытались воспрепятствовать аресту транспортного средства, прокололи шины и перегородили выезд. Незаконные действия граждан вскоре пресекли, а машину переместили на спецстоянку. Автомобиль реализуют в пользу погашения задолженности, если мужчина не расплатится в установленный срок.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
Фото: УФССП России по Омской области