Омич остался без дорогой иномарки за долг в 2 миллиона рублей

Один из судебных приставов, представившись покупателем, договорился с продавцом о встрече. Далее было установлено, что Toyota действительно принадлежит Виталию Г. Продавец и сопровождающие его лица попытались воспрепятствовать аресту транспортного средства, прокололи шины и перегородили выезд. Незаконные действия граждан вскоре пресекли, а машину переместили на спецстоянку. Автомобиль реализуют в пользу погашения задолженности, если мужчина не расплатится в установленный срок.