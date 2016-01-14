Город55
ГлавноеВсе новости

Омич остался без дорогой иномарки за долг в 2 миллиона рублей

14 января 2016, 13:34
Машину нашли через Интернет.

Омским приставам удалось установить местонахождение автомобиля Toyota RAV4, подлежащего аресту, через сайт автомобильных объявлений. Владелец иномарки задолжал 2,3 миллиона рублей физическому лицу.

Задолженность образовалась в результате нарушения 41-летним Виталием Г. договора займа, заключенного с физическим лицом: 1 миллион рублей – невыплаченный заем, остальная часть – проценты. По договору залогом стал автомобиль гражданина – Toyota RAV4 2008 года выпуска.

Расплатиться вовремя официально нигде не трудоустроенный должник не захотел, свое транспортное средство он скрыл, а затем продал третьему лицу, правда, стражи порядка выставили запрет на совершение регистрационных действий и завели разыскное дело.

Покупатель не смог снять машину с учета и зарегистрировать за собой, поэтому выставил иномарку на продажу. Кроссовер он оценил в 820 тысяч рублей. Объявление было размещено на одном из соответствующих ресурсов. Позже оно попало в поле зрения ведомства.

Один из судебных приставов, представившись покупателем, договорился с продавцом о встрече. Далее было установлено, что Toyota действительно принадлежит Виталию Г. Продавец и сопровождающие его лица попытались воспрепятствовать аресту транспортного средства, прокололи шины и перегородили выезд. Незаконные действия граждан вскоре пресекли, а машину переместили на спецстоянку. Автомобиль реализуют в пользу погашения задолженности, если мужчина не расплатится в установленный срок.


По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
Фото: УФССП России по Омской области

#Новости#Главное#Авто#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31