Обама позвонил Путину – откровенный деловой разговор

В части Северной Кореи прозвучало мнение, что если информация об испытании водородной бомбы подтвердится, то это можно признать грубым нарушением соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. При этом Владимир Путин подчеркнул неизменную позицию России в пользу дипломатического урегулирования корейской проблемы.