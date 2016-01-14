Обама позвонил Путину – откровенный деловой разговор

Пресс-служба администрации президента РФ сообщает о телефонном разговоре между главами России и США, который состоялся по инициативе американской стороны.
Владимир Путин и Барак Обама обсудили широкий спектр вопросов, включающий Украину, Сирию и Северную Корею.
Президент РФ подчеркнул неукоснительность соблюдения Минских соглашений, в том числе в части Донбасса – проведение выборов на этой территории, законы об особом статусе и амнистии.
В части Сирии обе стороны поддержали организацию под эгидой ООН январских переговоров в Женеве. Владимир Путин подчеркнул важность создания широкой коалиции для борьбы с ИГ.
В части Северной Кореи прозвучало мнение, что если информация об испытании водородной бомбы подтвердится, то это можно признать грубым нарушением соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. При этом Владимир Путин подчеркнул неизменную позицию России в пользу дипломатического урегулирования корейской проблемы.
Были затронуты и некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Беседа носила откровенный и деловой характер.