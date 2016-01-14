О ситуации в России: сейчас всё плохо, налоги будут повышены

Одним из самых ожидаемых выступлений в рамках традиционного Гайдаровского форума стала речь Премьер-Министра Д.А. Медведева.
На фоне пессимистических прогнозов Министра экономического развития Алексея Улюкаева и Министра финансов Антона Силуанова под лозунгом «нефть уже никогда не будет прежней», слова Премьера звучали гораздо более оптимистично, сообщают СМИ.
«Сейчас все плохо, но может быть и хорошо», сказал Медведев, хотя подчеркнул, что 2015 год стал самым сложным за последнее десятилетие.
Политика вмешивается в экономику, разрушая базовые экономические модели. Самым болезненным и обидным последствием кризиса стало то, что люди стали беднее, особенно пострадал средний класс и социально незащищенные слои. В целом же россияне перестали придерживаться потребительской модели поведения, и включилась сберегательная модель.
Однако и в такой ситуации можно найти плюсы, считает Медведев. По его словам неплохо держатся банковский и производственный сектора, сокращается отток капитала и восстанавливается кредитная активность населения.
Если прежде государство тратило много денег на поддержание социальной сферы, то теперь придется жить по средствам, резюмировал свою речь Медведев.
В целом настроения экспертов и представителей власти в рамках темы Гайдаровского форума «Россия и мир: взгляд в будущее» оказались повсеместно безрадостными. Эксперты агентства Bloomberg снизили рейтинг нашего государства до критического минимума, занеся экономику России в табличку стран с вечным кризисом, таких как Греция, Венесуэлла и Эквадор.
Участники форума признали, что цены на нефть упали надолго, рубль будет не стабильным, а бюджет все только урезается и урезается. А бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил с заявлением, в котором обозначил, что считает неизбежным повышение налоговой нагрузки на бизнес в ближайший год.