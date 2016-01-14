О ситуации в России: сейчас всё плохо, налоги будут повышены

Участники форума признали, что цены на нефть упали надолго, рубль будет не стабильным, а бюджет все только урезается и урезается. А бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил с заявлением, в котором обозначил, что считает неизбежным повышение налоговой нагрузки на бизнес в ближайший год.