Нефть упала ниже 30 долларов впервые с 2004 года

Биржевые сводки пока не в пользу России. Нефть марки Brent скатилась до 29 долларов за баррель, и пока нет причин ожидать резкого роста этого показателя.
В настоящий момент биржевые показатели находятся на уровне 29,77-29,92. Для российской экономики это уже критичные показатели. Они влекут за собой сокращение бюджетных расходов. Прогнозируется как минимум 10%. Крупнейшие российские нефтяные компании к такому снижению подготовились заранее, проведя стресс-тесты, и могут продержаться и при более низких показателях.
Нынешней стоимости барреля в 29 долларов не было на рынке, начиная с 2004 года.