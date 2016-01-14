Город55
ГлавноеВсе новости

Нефть упала ниже 30 долларов впервые с 2004 года

14 января 2016, 08:09
32,31,29,…

Биржевые сводки пока не в пользу России. Нефть марки Brent скатилась до 29 долларов за баррель, и пока нет причин ожидать резкого роста этого показателя.

В настоящий момент биржевые показатели находятся на уровне 29,77-29,92. Для российской экономики это уже критичные показатели. Они влекут за собой сокращение бюджетных расходов. Прогнозируется как минимум 10%. Крупнейшие российские нефтяные компании к такому снижению подготовились заранее, проведя стресс-тесты, и могут продержаться и при более низких показателях.

Нынешней стоимости барреля в 29 долларов не было на рынке, начиная с 2004 года.



#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31