Нефть упала ниже 30 долларов впервые с 2004 года

В настоящий момент биржевые показатели находятся на уровне 29,77-29,92. Для российской экономики это уже критичные показатели. Они влекут за собой сокращение бюджетных расходов. Прогнозируется как минимум 10%. Крупнейшие российские нефтяные компании к такому снижению подготовились заранее, проведя стресс-тесты, и могут продержаться и при более низких показателях.