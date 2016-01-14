Назаров и Медведев примут участие в хоккейном матче в Омске

В ближайшую субботу, 16 января, пройдет гала-матч ночной хоккейной лиги (НХЛ) в омском ледовом дворце имени Кожевникова. Встреча начнется в 16:00, вход свободный.
Гала-матч приурочен к первому сезону НХЛ в Омской области. В рамках данного спортивного мероприятия на лёд выйдет губернатор Виктор Назаров, а также двукратный Олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной СССР Александр Кожевников, сообщил порталу Gorod55 региональный представитель Ночной хоккейной лиги Омской области Евгений Сероух.
Ночная хоккейная лига была организована по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея в 2011 году. Ее основная идея – популяризация и развитие любительского спорта. В январе 2016 года на традиционном фестивале НХЛ приняло участие рекордное количество команд – 712 дружин из 68 регионов.
В Омск Ночная хоккейная лига пришла лишь в этом году, на данный момент в турнире принимает участие пять команд: «Проспект», «Титан», «Запсибовец», «Пятый легион» и «Алмаз».
Омские хоккеисты задействованы в самой возрастной категории «Любитель 40+», которая является самой престижной. Победителю вручается главный приз Ночной хоккейной лиги – «Кубок Крутова». К данному моменту без поражений в турнирной таблице идут два коллектива – «Титан» и «Запсибовец», первые провели 4 игры, последние – 2.
Стоит отметить, что в гала-матче Ночной хоккейной лиги 7 октября, в свой день рождения, на лёд выходил Владимир Путин, отметившись заброшенными шайбами. Дмитрий Медведев в НХЛ участия не принимал, но в омской команде «Проспект» успешно выступает его однофамилец Михаил Медведев, уже записавший в свой актив один голевой бросок.
Гала-матч начнется в 16:00 16 января в ЛДС имени Кожевникова, расположенного по адресу улица 6-я Станционная, 2/4. Вход свободный.
Фото: omskportal.ru