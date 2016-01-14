Назаров и Медведев примут участие в хоккейном матче в Омске

Стоит отметить, что в гала-матче Ночной хоккейной лиги 7 октября, в свой день рождения, на лёд выходил Владимир Путин, отметившись заброшенными шайбами. Дмитрий Медведев в НХЛ участия не принимал, но в омской команде «Проспект» успешно выступает его однофамилец Михаил Медведев, уже записавший в свой актив один голевой бросок.