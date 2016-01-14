Массовые проверки на дорогах Омска: ГИБДД бросило дополнительные силы

Сотрудники ГИБДД задействуют на дорогах Омска дополнительные силы и проведут рейд. Правоохранители проверят водителей на состояние алкогольного опьянения.
Чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия Госавтоинспекторы проведут операцию «Трезвость». Рейд проходит сегодня, 14 января. Региональное МВД рекомендует омичам строго соблюдать ПДД, в частности скоростной режим, чтобы при возникновении опасности можно было остановить транспорт.
По статистике ГИБДД, одной из основных причин автоаварий с тяжкими последствиями является управление машиной в нетрезвом виде. Напомним, с июля 2015 года вступила в силу норма, по которой за повторное управление автомобилем или отказ от медицинского освидетельствования нарушителю вменяется уголовная статья.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области