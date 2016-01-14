Массовые проверки на дорогах Омска: ГИБДД бросило дополнительные силы

По статистике ГИБДД, одной из основных причин автоаварий с тяжкими последствиями является управление машиной в нетрезвом виде. Напомним, с июля 2015 года вступила в силу норма, по которой за повторное управление автомобилем или отказ от медицинского освидетельствования нарушителю вменяется уголовная статья.