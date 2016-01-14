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Ксении Собчак пришлось раздеться, чтобы доказать, что она не беременна

14 января 2016, 09:27
Худая звезда.

Известная телеведущая Ксения Собчак доказала подписчикам в Instagram, что она не беременна, весьма оригинальным способом – показала свой худой живот, сопроводив снимок следующим комментарием:

«Узкая кость – вроде бы надо радоваться, все ремешки часов проколоты на экстренные дырки, моего размера колец никогда нет в наличии, поэтому приходится покупать колье:),запястье очень тонкое, но вот набрать мышечную массу мне очень сложно. Даже чуть-чуть. Но я не унываю!!! И главное помнить – соревнование должно быть только с самим собой»

И – Ксюша еще раз подчеркнула в итоге - #небеременна !!!


#Новости#Здоровье#Главное#Общество
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