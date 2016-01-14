Ксении Собчак пришлось раздеться, чтобы доказать, что она не беременна

«Узкая кость – вроде бы надо радоваться, все ремешки часов проколоты на экстренные дырки, моего размера колец никогда нет в наличии, поэтому приходится покупать колье:),запястье очень тонкое, но вот набрать мышечную массу мне очень сложно. Даже чуть-чуть. Но я не унываю!!! И главное помнить – соревнование должно быть только с самим собой»