Кому иголки в радость?

Кретинин Евгений Борисович, врач-невролог высшей категории: «Иглоукалывание как способ избавления от болезней основан на воздействии на биологически активные точки, располагающиеся на теле человека. Набор точек для проведения процедуры и тактика введения игл подбирается каждому пациенту индивидуально. Что происходит во время манипуляций? В местах введения игл вырабатывается многоуровневый ответ организма, ведущий к улучшению состояния. Наряду с этим повышается уровень эндорфинов, а это один из гормонов радости».