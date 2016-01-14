Кому иголки в радость?

Болезни ветра, жары, холода и так далее… Вам это о чем-то говорит?
Подход, связанный с воздействием природных стихий на здоровье человека, лежит в основе восточной медицины и одной из популярных лечебных практик – рефлексотерапии. Европейские врачи-рефлексотерапевты тоже активно используют эту методику для эффективного лечения различных заболеваний. Иглоукалывание нормализует основные функции нервной системы и стимулирует защитные силы организма.
В отделении неврологии медицинского центра «Класс Клиник» в Омске работают врачи-неврологи с многолетним опытом комплексного лечения болезней, включающим рефлексотерапию. При этом европейские практики успешно дополняются методиками восточной медицины (Су-Джок терапии).
На чем основан метод рефлексотерапии?
Кретинин Евгений Борисович, врач-невролог высшей категории: «Иглоукалывание как способ избавления от болезней основан на воздействии на биологически активные точки, располагающиеся на теле человека. Набор точек для проведения процедуры и тактика введения игл подбирается каждому пациенту индивидуально. Что происходит во время манипуляций? В местах введения игл вырабатывается многоуровневый ответ организма, ведущий к улучшению состояния. Наряду с этим повышается уровень эндорфинов, а это один из гормонов радости».
Каковы показания для сеансов рефлексотерапии?
Есть ли у этого метода побочные действия?
Кретинин Евгений Борисович: «В большинстве случаев рефлексотерапия не оказывает побочных действий. Как немедикаментозный метод лечения она может быть рекомендована больным с проявлениями аллергии и непереносимости лекарственных средств, возможно использование метода и при беременности. В результате таких процедур у пациентов отмечается нормализация тонуса и функций органов, улучшается обмен веществ, повышается сопротивляемость организма к инфекционным и другим заболеваниям».
Иглоукалывание в медицинском центре «Класс Клиник» проводится высококвалифицированными специалистами. Каждый пациент может рассчитывать на индивидуальный профессиональный подход. Наряду с методом рефлексотерапии в отделении неврологии вам предложат эффективные занятия по восстановлению утраченных двигательных функций (ПНФ-терапия), комплексное лечение, включающее вакуум-массаж, лечебно-медицинские блокады, гирудотерапию, фармакопунктуру с гомеопатическими препаратами. Помогут избавиться и от никотиновой зависимости.
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