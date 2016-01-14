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Губернатор передал Омску продвинутый детский сад с лифтом за 230 млн

14 января 2016, 17:59
Уникальный проект.

Губернатор Виктор Назаров передал в распоряжение мэрии Омска полностью укомплектованный детский сад на 300 мест. Правительство области предоставляет городу уже 12-е по счету дошкольное учреждение, построенное и оснащенное по современным технологиям.

Весь комплекс передан в безвозмездное пользование детскому саду № 183 на Левом берегу в микрорайоне Прибрежный. Новое помещение примет в своих стенах 300 детей уже в феврале этого года, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

В здании разместятся 12 групп, из них 4 группы – для малышей до 3 лет и 8 групп – для детей возрастом до 7 лет. Помимо основной программы планируется организовать дополнительное обучение детей предметам художественно-эстетического цикла, индивидуальному вокалу.

Строился детский сад на основе уникального для региона проекта с использованием ультрасовременных материалов и технологий в области теплосбережения и безопасности. Уделено внимание возможности посещения учреждения маломобильными группами. Для этих целей здание оборудовано лифтом и пандусами.

Возведение современного центра развития ребенка обошлось бюджету в 235 миллионов рублей. Виктор Назаров провел торжественную церемонию передачи здания городу. Во время выступления глава региона отметил, что за три года в строительство, реконструкцию и ремонт детских садов было вложено около 5 миллиардов рублей. Также губернатор заверил, что продолжать будут в том же духе.

Фото: omskportal.ru

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