Губернатор передал Омску продвинутый детский сад с лифтом за 230 млн

Возведение современного центра развития ребенка обошлось бюджету в 235 миллионов рублей. Виктор Назаров провел торжественную церемонию передачи здания городу. Во время выступления глава региона отметил, что за три года в строительство, реконструкцию и ремонт детских садов было вложено около 5 миллиардов рублей. Также губернатор заверил, что продолжать будут в том же духе.