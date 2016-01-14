Дочь депутата, устроившая смертельное ДТП, получила менее 3 лет

Октябрьским районным судом был вынесен приговор по делу дочери иркутского депутата Жанны Есеевой. В результате 27-летняя Юлия Киселева была признана виновной в аварии, унесшей жизни двоих человек.
Виновницу ДТП приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, но стоит отметить, что подсудимая может выйти на свободу раньше на шесть месяцев – с учетом проведенного в СИЗО времени. Таким образом, в заключении Юлия Киселева может провести менее трех лет.
ДТП, вызвавшее огромный резонанс, произошло на одной из центральных дорог Иркутска в ночь на 27 июля. Юлия Киселева за рулем автомобиля Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости врезалась в стоявшую на светофоре иномарку Toyota Highlander, сообщает
Джип, от полученного удара, вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с двумя другими иномарками. Водителя Toyota Дениса Матвеева и его пассажира начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Альберта Соколова спасти не удалось, помимо этого, ранения получили двое других автомобилистов.
Несовершенно летняя дочь 27-летней Юлии Киселевой будет жить с бабушкой и дедушкой.
Фото: скриншот из видео