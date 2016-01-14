Дочь депутата, устроившая смертельное ДТП, получила менее 3 лет

Виновницу ДТП приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, но стоит отметить, что подсудимая может выйти на свободу раньше на шесть месяцев – с учетом проведенного в СИЗО времени. Таким образом, в заключении Юлия Киселева может провести менее трех лет.