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Дочь депутата, устроившая смертельное ДТП, получила менее 3 лет

14 января 2016, 15:42
Завершение резонансного дела.

Октябрьским районным судом был вынесен приговор по делу дочери иркутского депутата Жанны Есеевой. В результате 27-летняя Юлия Киселева была признана виновной в аварии, унесшей жизни двоих человек.

Виновницу ДТП приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, но стоит отметить, что подсудимая может выйти на свободу раньше на шесть месяцев – с учетом проведенного в СИЗО времени. Таким образом, в заключении Юлия Киселева может провести менее трех лет.

ДТП, вызвавшее огромный резонанс, произошло на одной из центральных дорог Иркутска в ночь на 27 июля. Юлия Киселева за рулем автомобиля Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости врезалась в стоявшую на светофоре иномарку Toyota Highlander, сообщает LifeNews.

Джип, от полученного удара, вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с двумя другими иномарками. Водителя Toyota Дениса Матвеева и его пассажира начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Альберта Соколова спасти не удалось, помимо этого, ранения получили двое других автомобилистов.



Несовершенно летняя дочь 27-летней Юлии Киселевой будет жить с бабушкой и дедушкой.


Фото: скриншот из видео

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