Динамо – Авангард: драка, яркая игра новичков «ястребов»

Накануне, на льду «Арены Рига» местное «Динамо» принимало «Авангард». В предыдущей встрече этих команд, проходившей в Омске, победу в дополнительное время одержали хоккеисты из столицы Латвии.
Нашей команде удалось позитивно закончить выездную серию, одержав победу со счетом 1:2. Прекрасно проявили себя новички «Авангарда», переехавшие в Омск из питерского СКА, которые забили все шайбы «ястребов» в матче с «Динамо». Антон Бурдасов записал на свой лицевой счет гол и результативную передачу, в активе Петра Хохрякова победный гол в ворота рижан.
Интересный момент произошел в середине второго тайма. «Динамовец» Сестито спровоцировал омского нападающего Николая Лемтюгова, ткнув того клюшкой. Арбитры данного момента не видели, но вот ответ «ястреба», прицельно ударившего рижанина по лицу, не остался незамеченным.
Следующий матч омский «Авангард» проведет с минским «Динамо» 17 января на домашней арене.
14 января, «Арена Рига», 4 012 зрителей.
«Динамо» (Рига) – «Авангард» (Омская область) - 1:2 (1:0; 0:2; 0:0)
Вратари: Седлачек – Фурх
Силовые приемы: «Динамо» - 16; «Авангард» - 10.
Штрафные минуты: «Динамо» - 6; «Авангард» - 12.
Вбрасывания: «Динамо» - 25; «Авангард» - 17.
Броски в створ ворот: «Динамо» - 34; «Авангард» - 16.
Голы:
1:0 - Кулда (Павлов, Сейго) - 17:15
1:1 - Бурдасов (Паршин, Кемпни) - 24:06
1:2 - Хохряков (Бурдасов, Паршин) - 35:30
Фото: скриншот из видео