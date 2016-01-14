Динамо – Авангард: драка, яркая игра новичков «ястребов»

Нашей команде удалось позитивно закончить выездную серию, одержав победу со счетом 1:2. Прекрасно проявили себя новички «Авангарда», переехавшие в Омск из питерского СКА, которые забили все шайбы «ястребов» в матче с «Динамо». Антон Бурдасов записал на свой лицевой счет гол и результативную передачу, в активе Петра Хохрякова победный гол в ворота рижан.