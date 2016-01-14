Автомобили Toyota покидают российский рынок

Самым низким спросом пользовалась Toyota Auris, за последние три года продаж которой удалось реализовать 3 700 штук в России. Verso была продана в количестве 11 300 единиц за шесть лет. За два года в нашей стране было куплено около 10 000 автомобилей модели Venza. Отмечается, что в скором времени японским производителем может быть выведен и гибридный Prius, сообщает « Автостат » со ссылкой на российские СМИ.