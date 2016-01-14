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Автомобили Toyota покидают российский рынок

14 января 2016, 14:36
Кризис продаж.

Японским автопроизводителем Toyota были прекращены поставки моделей Auris, Verso и Venza на российский рынок. Причиной для такого решения послужил низкий спрос на данные модели, а также их низкая конкурентоспособность на рынке РФ.

Самым низким спросом пользовалась Toyota Auris, за последние три года продаж которой удалось реализовать 3 700 штук в России. Verso была продана в количестве 11 300 единиц за шесть лет. За два года в нашей стране было куплено около 10 000 автомобилей модели Venza. Отмечается, что в скором времени японским производителем может быть выведен и гибридный Prius, сообщает «Автостат» со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным агентства «Автостат», в России за первые 11 месяцев прошлого года было продано 108 моделей Auris, годом ранее – 1 339 штук. За аналогичный период продажи Venza сократись на 94,1%, до 263 автомобилей с 4 484. Продажи модели Verso упали на 81,1%, до 252 экземпляров с 1 334.


Фото: иллюстрация

#Новости#Общество#Авто
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