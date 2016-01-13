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Возврат цен на нефть к $75 за баррель. Рубль крепнет

13 января 2016, 15:22
Ожидания Банка России.

В ходе начавшего свою работу сегодня Гайдаровского форума Игорь Дмитриев, занимающий пост директора департамента ДКП (денежно-кредитной политики) Банка России отметил, что в ныне сложившихся сложных экономических условиях политика ЦБ РФ останется неизменной.

Игорь Дмитриев обратил внимание на тот факт, что нынешнее положение требует оперативного пересмотра ситуации, гибкой реакции и изменения подхода. Важным является моментом является неизменность политики ДКП. Также глава департамента Банка России напомнил, что среди основных принципов денежно-кредитной политики заключаются в снижении уровня инфляции до уровня 4% к 2017 году и дальнейшее удержание данного показателя, управление российской экономикой через процентные ставки, плавающий курс рубля, принятие решений на основе предшествующего анализа, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Игорь Дмитриев сказал, что считает переход к плавающему курсу рубля правильным шагом. Банк России придерживается оптимистической позиции, ожидая возврата цен на нефть на уровень 75 долларов за баррель.

К 15:03 по омского времени цена фьючерсов нефти марки Brent составляет $31,57, показав рост на 1,99%. Стоимость барреля «черного золота» сорта WTI составляет $31,19, увеличившись на 2,45%.

Что касается российской валюты, сегодня в начале торгов на Московской бирже рубль вырос на 46,5 копеек к доллару и на 75 копеек к евро. Таким образом, стоимость доллара составила 76,6 рубля, евро – 82,9 рубля.


Фото: иллюстрация

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