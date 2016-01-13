Возврат цен на нефть к $75 за баррель. Рубль крепнет

Игорь Дмитриев обратил внимание на тот факт, что нынешнее положение требует оперативного пересмотра ситуации, гибкой реакции и изменения подхода. Важным является моментом является неизменность политики ДКП. Также глава департамента Банка России напомнил, что среди основных принципов денежно-кредитной политики заключаются в снижении уровня инфляции до уровня 4% к 2017 году и дальнейшее удержание данного показателя, управление российской экономикой через процентные ставки, плавающий курс рубля, принятие решений на основе предшествующего анализа, сообщает ТАСС .



Помимо этого, Игорь Дмитриев сказал, что считает переход к плавающему курсу рубля правильным шагом. Банк России придерживается оптимистической позиции, ожидая возврата цен на нефть на уровень 75 долларов за баррель.