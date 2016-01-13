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В центре Омска закрылось еще одно заведение

13 января 2016, 14:47
Кофейня попрощалась с клиентами.

В Омске закрылась кофейня «Кофе Холл КРЕМ», расположенная на улице Лермонтова недалеко от Иртышской набережной. В официальной группе во «ВКонтакте» администраторы оставили сообщение: «Мы прощаемся с Вами, дорогие друзья! С 10.01.16 "Крем Кофе Холл" закрывается...».

О закрытии заведения в twitter сообщил и пользователь Viktor Skuratov, выразивший немалое сожаление по данному поводу. В своем микроблоге гражданин вспомнил о некоторых достижениях кофейни.



Напомним, несколько месяцев назад в центре города закрылось еще одно известное заведение «Старый Омск», правда, с ним, в отличие от «Кофе Холл КРЕМ», связана скандальная история с участием программы «Ревизорро».

Фото: vk.com/krem_omsk

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