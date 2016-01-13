В центре Омска закрылось еще одно заведение

В Омске закрылась кофейня «Кофе Холл КРЕМ», расположенная на улице Лермонтова недалеко от Иртышской набережной. В официальной группе во «ВКонтакте» администраторы оставили сообщение: «Мы прощаемся с Вами, дорогие друзья! С 10.01.16 "Крем Кофе Холл" закрывается...».