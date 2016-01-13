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В Омске при пожаре погибли двое детей – 5 и 7 лет, женщину спасли

14 января 2016, 00:46
ЧП в Ленинском округе.

Пожар произошел дачном доме, расположенном в садоводческом товариществе «Автодорожник», Ленинский округ, 13 января около 9 вечера. В огне погибли два ребенка. На месте ЧП работают следователи.

Предварительная информация – причиной пожара стало неисправное печное оборудование. В огне погибли двое детей – мальчики 5 и 7 лет. Их бабушка, 52-летняя женщина, была спасена сотрудниками МЧС. Она с тяжелыми травмами госпитализирована.

От МЧС к тушению пожара было привлечен 21 человек, 4 единицы спецтехники, два звена газодымозащитной службы. Возгорание было локализовано в 21:15, ликвидировано – в 22:16.


По материалам пресс-служб Следственного управления СК РФ по Омской области и МЧС России по Омской области

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