Цены на автомобили подскочили сразу у 17 компаний

Некоторые производители повысили цены только на единичные модели или даже на отдельные комплектации. Среди таковых японская компания Mitsubishi, которая на 2,6% увеличила стоимость своего кроссовера Outlander 2015 в комплектации Sport. Другой автопроизводитель из страны восходящего солнца Nissan сделал дороже на 1% Qashqai в комплектации XE с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,2 литра.