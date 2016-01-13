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Цены на автомобили подскочили сразу у 17 компаний

13 января 2016, 13:14
Финансовые изменения на авторынке.

За первые 10 дней января 2016 года сразу 17 автопроизводителей подняли цены. В их число вошли: Hyundai, Chevrolet, Ford, Datsun, Citroen, KIA, Jaguar, Lifan, Land Rover, Mitsubishi, Renault, Nissan, Peugeot, Volkswagen, Skoda и АвтоВАЗ, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Некоторые производители повысили цены только на единичные модели или даже на отдельные комплектации. Среди таковых японская компания Mitsubishi, которая на 2,6% увеличила стоимость своего кроссовера Outlander 2015 в комплектации Sport. Другой автопроизводитель из страны восходящего солнца Nissan сделал дороже на 1% Qashqai в комплектации XE с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,2 литра.

Другая часть автомобильных компаний повысила цены на подавляющую часть своего модельного ряда. В их число входит Citroen, Peugeot (для 9 моделей), Hyundai (для 5 моделей), KIA (для четырех моделей).

Разнятся и диапазоны, на которые автопроизводители повысили ценники. Hyundai сделал дороже седан Equus на 0,5-0,6%, британский Land Rover на 4,3-4,8% повысил стоимость Discovery, сильнее изменились цены у китайской компании Lifan в интервале от 5,1% до 8,2%, у Geely – от 10% до 16%.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ повысил стоимость внедорожника Lada 4x4 в диапазоне от 1,2% до 4,3%. Седаны Priora теперь предполагаются только в двух комплектациях «Норма» с механической коробкой передач и двигателем мощностью 106 лошадиных сил подорожали в интервале от 0,5% до 2,8%.

Дешевле стал лишь один автомобиль – немецкий внедорожник Volkswagen Touareg в дизельном варианте, который стал дешевле на 3,7-3,9%. Бензиновые версии автомобиля стали, напротив, дороже на 0,4%.


Фото: иллюстрация

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