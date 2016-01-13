Строительство нового путепровода в Омске – автобусы пойдут в объезд

Поскольку на участке улицы Хабаровской будет закрыто движение для всех видов транспорта, автобусы и маршрутки поедут по измененным маршрутам. Изменения вносятся в связи со строительством нового путепровода.
Напомним, с 15 января до 1 февраля 2016 года будет перекрыта улица Хабаровская от дома №89 до улицы 15-й Рабочей. Это связано с проведением монтажа металлического пролетного строения строящегося путепровода, пояснил заместитель директора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов.
В указанный период пассажирский транспорт будет работать по измененным схемам движения. В частности, для маршрутов № 49, 58, 331, 392 объезд в обоих направлениях организуют по улицам Хабаровской и 26-й Рабочей.
При движении в направлении улицы Кирова автобусы от железнодорожного переезда будут направлены с правым поворотом на улицу Хабаровскую, с левым поворотом на улицу 26-ю Рабочую, с левым поворотом на улицу Кирова. При движении в обратном направлении транспорт будет следовать по тем же улицам.
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