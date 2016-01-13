Строительство нового путепровода в Омске – автобусы пойдут в объезд

При движении в направлении улицы Кирова автобусы от железнодорожного переезда будут направлены с правым поворотом на улицу Хабаровскую, с левым поворотом на улицу 26-ю Рабочую, с левым поворотом на улицу Кирова. При движении в обратном направлении транспорт будет следовать по тем же улицам.