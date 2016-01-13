Сибирский ученый бьет тревогу – опасный астероид приближается к Земле

Сделать это сибирскому ученому удалось в рамках проекта ATLAS, главные задачи которого заключается в поиске астероидов, приближающихся к нашей планете, определение их орбит и присущих им степеней опасности. В случае наличия вероятности столкновения с Землей, принимаются меры для изменения траектории космического объекта, сообщает пресс-служба НГУ.