Сибирский ученый бьет тревогу – опасный астероид приближается к Земле

Работающий в обсерватории на Гавайях физик НГУ (Новосибирского Государственного Университета) Андрей Шерстюк за неделю сумел открыть комету и два астероида, один из которых считается потенциально опасным для нашей планеты.
Сделать это сибирскому ученому удалось в рамках проекта ATLAS, главные задачи которого заключается в поиске астероидов, приближающихся к нашей планете, определение их орбит и присущих им степеней опасности. В случае наличия вероятности столкновения с Землей, принимаются меры для изменения траектории космического объекта, сообщает пресс-служба НГУ.
Обнаруженный Андреем Шерстюком астероид диаметром 250 метров был признан потенциально опасным для Земли, другой – диаметром 50 метров пройдет ближе к Солнцу на безопасной дистанции. Найденная сибирским ученым комета движется далеко от Земли и также не представляет опасности для нашей планеты.
Информация об обнаруженных космических телах, потенциально опасных в том числе, передается учеными в NASA, которое разрабатывает способы предотвращения их столкновения с Землей.
Новосибирский ученый Андрей Шерстюк, работающий в настоящее время в США, имеет степень доктора информатики. Он задействован в международном проекте ATLAS в качестве разработчика программного обеспечения для телескопов, функционирующих в автономном режиме, которые делают снимки космических тел.
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