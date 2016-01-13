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Россия размещает С-400 и Искандер в Прибалтике – США в ужасе

13 января 2016, 11:40
Решительный ответ в противостоянии с НАТО.

Американский высокопоставленный чиновник ВВС выступил с заявлением, что военные США серьезно обеспокоены возможным размещением в Прибалтике комплекса баллистических ракет «Искандер» и системы ПВО С-400.

Подобное военное усиление в Калининграде способно изрядно укрепить российский эксклав, сообщает Дейв Маджумдар, являющийся обозревателем американского издания The National Interest.

Автор публикации отмечает, что данная ситуация является довольно серьезной. Отмечается, что российская сторона обладает полным правом развертывать в Калининграде ПВО С-400 и комплекс баллистических ракет «Искандер», обладающий высокой точностью с радиусом действия до 700 километров.

Изданием обращается внимание на тот факт, что данные действия Москвы являются вполне логичными, представляющими собой ответ на расширение НАТО в сторону западных границ России.

ПВО С-400 является зенитной ракетной системой РФ средней и большой дальности, предназначенной для уничтожения всех перспективных и современных средств воздушно-космического нападения. К ее основным целям относится стратегическая авиация, самолет РЭБ, самолеты-радары, тактическая авиация и баллистические ракеты.

Комплекс баллистических ракет «Искандер» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника боевыми частями. Также может являться средством доставки тактического ядерного оружия. К основным целям относятся средства огневого поражения, вертолеты и самолеты на аэродромах, средства противовоздушной и противоракетной обороны, узлы связи и командные пункты, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.


Фото: mil.ru

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