Россия размещает С-400 и Искандер в Прибалтике – США в ужасе

Комплекс баллистических ракет «Искандер» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника боевыми частями. Также может являться средством доставки тактического ядерного оружия. К основным целям относятся средства огневого поражения, вертолеты и самолеты на аэродромах, средства противовоздушной и противоракетной обороны, узлы связи и командные пункты, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.