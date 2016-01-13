Россия размещает С-400 и Искандер в Прибалтике – США в ужасе

Американский высокопоставленный чиновник ВВС выступил с заявлением, что военные США серьезно обеспокоены возможным размещением в Прибалтике комплекса баллистических ракет «Искандер» и системы ПВО С-400.
Подобное военное усиление в Калининграде способно изрядно укрепить российский эксклав, сообщает Дейв Маджумдар, являющийся обозревателем американского издания
Автор публикации отмечает, что данная ситуация является довольно серьезной. Отмечается, что российская сторона обладает полным правом развертывать в Калининграде ПВО С-400 и комплекс баллистических ракет «Искандер», обладающий высокой точностью с радиусом действия до 700 километров.
Изданием обращается внимание на тот факт, что данные действия Москвы являются вполне логичными, представляющими собой ответ на расширение НАТО в сторону западных границ России.
ПВО С-400 является зенитной ракетной системой РФ средней и большой дальности, предназначенной для уничтожения всех перспективных и современных средств воздушно-космического нападения. К ее основным целям относится стратегическая авиация, самолет РЭБ, самолеты-радары, тактическая авиация и баллистические ракеты.
Комплекс баллистических ракет «Искандер» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника боевыми частями. Также может являться средством доставки тактического ядерного оружия. К основным целям относятся средства огневого поражения, вертолеты и самолеты на аэродромах, средства противовоздушной и противоракетной обороны, узлы связи и командные пункты, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.
Фото: mil.ru