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Проезд в омских автобусах подорожает вслед за маршрутками

13 января 2016, 13:45
Повышение цены неизбежно.

Разговоры о том, что в Омске снова подорожает стоимость проезда в муниципальном транспорте, ведутся уже давно. В департаменте транспорта заявили, что цена увеличится минимум на два рубля.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что еще в декабре прошлого года РЭК огласила тарифы на городской транспорт в 2016 году. Средний экономически обоснованный тариф составил 27,5 рублей, однако у каждого ПАТП своя цифра, сумма варьируется от 26,7 до 29,13 рубля. Исходя из этих данных, будет рассчитываться стоимость проезда. Окончательное решение примут в следующем месяце.

Директор департамента транспорта Виталий Маслик поделился с «12 каналом» информацией о том, что стоимость поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличится минимум на два рубля.

Напомни, с 11 января на 117 маршрутах граждан перевозят по нерегулируемым тарифам, то есть цена устанавливается самостоятельно перевозчиком. Правда, касается это только маршруток, относящихся к частным паркам. . Вслед за малогабаритными автобусами подорожал проезд и в такси.

#Новости#Транспорт#Бизнес#Общество
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