Проезд в омских автобусах подорожает вслед за маршрутками

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что еще в декабре прошлого года РЭК огласила тарифы на городской транспорт в 2016 году. Средний экономически обоснованный тариф составил 27,5 рублей, однако у каждого ПАТП своя цифра, сумма варьируется от 26,7 до 29,13 рубля. Исходя из этих данных, будет рассчитываться стоимость проезда. Окончательное решение примут в следующем месяце.