Последнее обращение Обамы в статусе президента вызвало насмешки

Американский лидер Барак Обама выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу, которое на сейчас раз стало для него последним в качестве президента США. Прямую трансляцию выступления главы государства вел сайт Белого дома.
Барак Обама отмел рассуждения об экономическом упадке, назвав американскую экономику самой сильной в мире. Глава государства отметил, что лидерство США не должно вести к игнорированию остального мира, оно должно заключаться в «правильном ведении мирового сообщества за собой» и «рациональном применении военной силы».
В процессе своего обращения Обама допустил импровизацию, заявив, что, несмотря на сокращение экономики, «Россия направляет ресурсы на поддержание Сирии и Украины – государств-клиентов», которые ускользают от ее влияния. В тексте речи, который был распространен перед началом выступления, слово «клиенты» отсутствовало и стало экспромтом главы государства.
Данное высказывание стали активно обсуждать другие политические деятели. Стивен Пайфер, который был послом США на Украине, назвал высказывание Обамы странным, отметив, что Москва скорее направляет ресурсы для дестабилизации Украины.
Также с критикой высказывания президент США выступил конгрессмен от штата Иллинойс Питер Роскэм, который заявил, что Барак Обама не понимает геополитических реалий и не разбирается в международной политике, что является довольно тревожным знаком.
В январе следующего года Барак Обама покинет пост президент США после двух сроков, после чего будет произнесена инаугурационная речь нового американского лидера. Обращение к Конгрессу в присутствии полного состава Палаты представителей и Сенаторов проводится ежегодно. Данная практика была введена в 1935 году Франклином Рузвельтом.
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