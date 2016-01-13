Последнее обращение Обамы в статусе президента вызвало насмешки

В процессе своего обращения Обама допустил импровизацию, заявив, что, несмотря на сокращение экономики, «Россия направляет ресурсы на поддержание Сирии и Украины – государств-клиентов», которые ускользают от ее влияния. В тексте речи, который был распространен перед началом выступления, слово «клиенты» отсутствовало и стало экспромтом главы государства.