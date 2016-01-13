Омск стал самым страшным в России – люди бегут из города

Составлен рейтинг российских городов, посвященный оценке качества жизни населения. Лучшими стали Тюмень, Москва, Казань. А вот Омск, к сожалению, признан одним из самых худших в плане благоустройства, состояния дорог и уровню миграции.
Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ
Так, Омск значительно проигрывает другим населенным пунктам по уровню городского благоустройства, качеству дорожного хозяйства и жилья. Собственно, по этим показателям наш город входит в список аутсайдеров наравне с Астраханью, Саратовом, Махачкалой и Волгоградом.
Следует отметить, что с миграцией в Омске также не все в порядке – граждане, судя по рейтингу, практически бегут из города. Похожая ситуация складывается в Тольятти, Новокузнецке, Волгограде и Саратове.
В итоге, если суммировать все показатели, то в пятерку городов с самым высоким качеством жизни вошли Тюмень, Москва, Казань, Краснодар и Грозный. Отстают по качеству жизни Тольятти, Саратов, Махачкала, Омск и Волгоград. В прошлом году картина складывалась примерно такая же, разве что Грозный не включался в список, а Омск занимал 4-е место с конца.
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