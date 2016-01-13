Омск стал самым страшным в России – люди бегут из города

В итоге, если суммировать все показатели, то в пятерку городов с самым высоким качеством жизни вошли Тюмень, Москва, Казань, Краснодар и Грозный. Отстают по качеству жизни Тольятти, Саратов, Махачкала, Омск и Волгоград. В прошлом году картина складывалась примерно такая же, разве что Грозный не включался в список, а Омск занимал 4-е место с конца.