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Омск стал самым страшным в России – люди бегут из города

13 января 2016, 12:42
Уровень благополучия.

Составлен рейтинг российских городов, посвященный оценке качества жизни населения. Лучшими стали Тюмень, Москва, Казань. А вот Омск, к сожалению, признан одним из самых худших в плане благоустройства, состояния дорог и уровню миграции.

Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ опубликовал рейтинг за 2015 год по качеству жизни в 38 российских городах. Специалистами учитывался ряд показателей, например такие, как уровень материального благополучия, качество медобслуживания, доступ к хорошему образованию, качество жилого фонда, благоустройство города, состояние дорог и показатель миграции.

Так, Омск значительно проигрывает другим населенным пунктам по уровню городского благоустройства, качеству дорожного хозяйства и жилья. Собственно, по этим показателям наш город входит в список аутсайдеров наравне с Астраханью, Саратовом, Махачкалой и Волгоградом.

Следует отметить, что с миграцией в Омске также не все в порядке – граждане, судя по рейтингу, практически бегут из города. Похожая ситуация складывается в Тольятти, Новокузнецке, Волгограде и Саратове.

В итоге, если суммировать все показатели, то в пятерку городов с самым высоким качеством жизни вошли Тюмень, Москва, Казань, Краснодар и Грозный. Отстают по качеству жизни Тольятти, Саратов, Махачкала, Омск и Волгоград. В прошлом году картина складывалась примерно такая же, разве что Грозный не включался в список, а Омск занимал 4-е место с конца.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал о том, что самыми пессимистичными гражданами в России стали жители Омска и Новосибирска – граждане обеспокоены своей физической безопасностью.

#Новости#Город#Бизнес#Общество
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