Омск парализован пробками: мост стоит, заторы по ключевым магистралям

В редакцию [email protected] очевидцы сообщают, что с трудом добираются до работы. На данный момент в Омске зафиксированы семибальные пробки, что гораздо выше нормы. Движение по магистралям затруднено дорожными работами и несколькими дорожно-транспортными происшествиями.
«С Конева выехали кое-как. Минут 25 стояли. Сейчас еле движемся по Ленинградскому мосту, скорость 5 километров».
По данным сервиса Яндекс.Пробки на многих дорогах города образовались серьезные заторы. Так, по проспекту Королева автомобили едут со скоростью 7 километров в час в сторону центра. На участке улицы Красный путь от дома №163 до остановки «Городок Водников» машины также плотно стоят. На улице Интернациональной автомобили движутся со скоростью 15 километров в час. Вдобавок пробки наблюдаются по улицам Гагарина, Думской, Лермонтова, Куйбышева, Жукова, Почтовой, Маяковского, Циолковского, на некоторых участках проспекта К. Маркса.