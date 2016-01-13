Новый Infiniti – 400 лошадиных сил под капотом

Infiniti Q60 2017 оснащен активными жалюзи на решетке радиатора, которые способны закрываться при высокой скорости движения, понижая сопротивление воздуха. Правда присутствовать данная опция будет лишь у купе с новым трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который будет предлагаться в двух вариациях – мощностью 300 или 400 лошадиных сил.