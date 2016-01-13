Новый Infiniti – 400 лошадиных сил под капотом

Японская компания Infiniti привезла на автосалон в Детройте свою новинку – Q60 2017, построенную по мотивам недавно представленного общественности концепт-кара. Изменения коснулись как внешности спорткара, так и содержимого под его капотом.
Представители компании особенно гордятся таким показателем как коэффициент аэродинамического сопротивления составивший лишь 0,28, благодаря новой внешности. Теперь вентиляционными отверстиями снабжены передние подкрылки для более интенсивного охлаждения моторного отсека.
Infiniti Q60 2017 оснащен активными жалюзи на решетке радиатора, которые способны закрываться при высокой скорости движения, понижая сопротивление воздуха. Правда присутствовать данная опция будет лишь у купе с новым трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который будет предлагаться в двух вариациях – мощностью 300 или 400 лошадиных сил.
Базовым же будет являться двухлитровый турбомотор мощностью 211 лошадиных сил. Все двигатели будут работать с семиступенчатым автоматом. По умолчанию Q60 2017 имеет задний привод, но в качестве дополнительной опции Infinity будет предложена и полноприводная версия.
Фото: autoguide.com, thetruthaboutcars.com