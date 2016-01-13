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Нападение на маршрутчика в Омске: удары битой, драка

13 января 2016, 15:57
Не поделили полосу.

В социальной сети «ВКонтакте» граждане активно обсуждают историю, рассказанную подписчиком одного из омских пабликов. В сообщении говорится о драке между маршрутчиком и водителем легкового автомобиля.

Пользователь опубликовал достаточно подробное описание «бойни», как он сам ее назвал, случившейся в Советском округе. По его словам, в районе остановки общественного транспорта «Кристалл» водитель белой иномарки попытался вклиниться в одну из полос, однако маршрутка №29, полная пассажиров, его не пропустила. Между участниками движения завязалась словестная перепалка.

На этом инцидент не был исчерпан. Мужчина вышел из машины и направился к маршрутчику с битой. После нескольких ударов водитель общественного транспорта, также вооружившись металлическим предметом, «пошел в атаку». Через некоторое время автолюбитель вернулся к машине и уехал.

Сев обратно в маршрутку, «газелист» попросил пассажиров дальше идти пешком. Очевидец отметил, что мужчина прижимал к голове тряпку, видимо, чтобы остановить кровь.

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что инцидент на дороге действительно произошел.

Фото: иллюстрация

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