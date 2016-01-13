Нападение на маршрутчика в Омске: удары битой, драка

На этом инцидент не был исчерпан. Мужчина вышел из машины и направился к маршрутчику с битой. После нескольких ударов водитель общественного транспорта, также вооружившись металлическим предметом, «пошел в атаку». Через некоторое время автолюбитель вернулся к машине и уехал.