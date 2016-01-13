На Жукова в Омске изменится схема движения – разведут два потока

Дептранс обращает внимание пешеходов и водителей на изменения в схеме движения. На светофоре, находящемся на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь появится выделенная пешеходная фаза. Объект начнет работать по-новому с 14 января.
Указанные изменения обеспечат безопасное движение через перекресток транспорту и пешеходам. На данный момент автомобили, поворачивающий налево, с любого подхода обязан уступить трем потокам: встречному прямому, встречному правоповоротному и пешеходам. Значительные трудности появляются при движении по улице Красных Зорь, поскольку транспорт выполняющий левый поворот перекрывает единственную полосу движения и не дает проехать прямо стоящим сзади машинам, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
По ГОСТ Р 52289-2004 не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования. В соответствии с нормативами в городе уже работают 47 объектов.