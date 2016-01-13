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Министр финансов России сказал о повторении кризиса 1998 года

13 января 2016, 16:33
При потере контроля над бюджетом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о возможном повторении кризиса 1998 года на Гайдаровском форуме. Случится это в том случае, если бюджет выйдет из под контроля.

Силуанов сообщил о начинающейся оптимизации бюджета. По словам министра финансов, если этого не сделать сейчас, то это может привести к повторению ситуации 1998 года. Отмечалось, что необходимо принимать обдуманные меры по приведению российского бюджета в соответствие с нынешними реалиями, сообщает РБК.

Если не провести необходимые реформы, то население может пострадать так же, как в конце прошлого столетия. К данному моменту ведомства и министерства должны выдвинуть предложения по сокращению расхода на 10%. Таким образом, получив ассигнования на 2016 год, ведомства сами должны отсечь неэффективные траты.

К 15 января данные предложения должны подготовлены. В феврале-марте будут рассматриваться вопросы, касающиеся сокращения расходов, повышения эффективности и оптимизации бюджетных расходов.


Фото: иллюстрация

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