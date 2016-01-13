Министр финансов России сказал о повторении кризиса 1998 года

Силуанов сообщил о начинающейся оптимизации бюджета. По словам министра финансов, если этого не сделать сейчас, то это может привести к повторению ситуации 1998 года. Отмечалось, что необходимо принимать обдуманные меры по приведению российского бюджета в соответствие с нынешними реалиями, сообщает РБК.