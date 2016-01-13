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КНДР готовится стереть с лица Земли территорию США – ядерная атака

13 января 2016, 08:44
Заявление из Пхеньяна.

Северокорейская стратегия независимости – ядерный пропагандистский «молот», направленный в первую очередь в сторону своей второй половины, а также в сторону ближайшего военного союзника Южной Кореи – США.

Как сообщает ТАСС, накануне через каналы национального информагентства ЦТАК было распространено заявление, что ученые КНДР готовы активировать ядерные устройства в мегатонны и сотни килотонн, чтобы «стереть с лица земли всю территорию Соединенных Штатов».

Дополнительно отмечается, что взрыв водородной бомбы, проведенный 6 января в КНДР, не был направлен на запугивание кого-либо. Укрепление ядерного потенциала страны было необходимо с целью обеспечения ее целостности в связи с враждебной политикой со стороны США.

Еще испытание бомбы внесло вклад в обеспечение надежного мира не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.


Но если «американцы не успокоятся», то КНДР приведет в действие свои бомбы и сотрет одним ударом территорию США с лица Земли.


Верхнее фото: иллюстрация (реконструкция взрыва советской ядерной «Царь-бомбы»)

#Новости#События#Политика
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