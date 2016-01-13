КНДР готовится стереть с лица Земли территорию США – ядерная атака

Северокорейская стратегия независимости – ядерный пропагандистский «молот», направленный в первую очередь в сторону своей второй половины, а также в сторону ближайшего военного союзника Южной Кореи – США.
Как сообщает
Дополнительно отмечается, что
Еще испытание бомбы внесло вклад в обеспечение надежного мира не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.
Но если «американцы не успокоятся», то КНДР приведет в действие свои бомбы и сотрет одним ударом территорию США с лица Земли.
Верхнее фото: иллюстрация (реконструкция взрыва советской ядерной «Царь-бомбы»)