КНДР готовится стереть с лица Земли территорию США – ядерная атака

Дополнительно отмечается, что взрыв водородной бомбы , проведенный 6 января в КНДР, не был направлен на запугивание кого-либо. Укрепление ядерного потенциала страны было необходимо с целью обеспечения ее целостности в связи с враждебной политикой со стороны США.