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Ирина Шейк и Кэндис Свейнпол порадовали фанатов голыми телами 18+

13 января 2016, 20:24
Горячие фотографии моделей.

Настоящие модели даже во время отпуска остаются верны себе. Отдыхая на живописных курортах девушки продолжать радовать своих поклонников снимками, которые порой вызывают больший интерес, нежели рекламные работы.

Ярким тому примером являются наша соотечественница Ирина Шейк и южноафриканская манекенщица Кэндис Свейнпол, недавно опубликовавшие на своих страницах в социальной сети Instagram откровенные фотографии с отдыха, которые уже успели собрать большое количество «лайков» от пользователей.


Ирина Шейк, недавно отпраздновавшая свое 30-летие, не афиширует место своего отдыха. На опубликованной фотографии российская модель позирует на фоне бескрайней морской глади.

Кэндис Свейнпол, склонная фотографироваться без одежды, осталась себе верна и на сей раз. 27-летняя южноафриканская модель сделала свой пикантный снимок, лежа на песке голышом.


Автором фотографии манекенщицы на пляже Коста-Рики выступил Джером Дюран, который уже делал эротичные снимки Свейнпол с другими моделями.


Фото: instagram.com

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