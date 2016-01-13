Ирина Шейк и Кэндис Свейнпол порадовали фанатов голыми телами 18+

Ярким тому примером являются наша соотечественница Ирина Шейк и южноафриканская манекенщица Кэндис Свейнпол, недавно опубликовавшие на своих страницах в социальной сети Instagram откровенные фотографии с отдыха, которые уже успели собрать большое количество «лайков» от пользователей.