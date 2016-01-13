Хочешь заменить масло бесплатно?

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MOTUL – это легендарный французский бренд смазочных материалов премиум-класса, который в течение 160 лет доказывает высокое качество своей продукции и способность к инновациям.
В линейке MOTUL вы найдете масла для любых транспортных средств: авто-, мото-, водной техники.
Компания MOTUL совершенствует масло каждый день, чтобы вы могли быть уверены в надежной защите своего автомобиля.
Что стоит за брендом MOTUL?
• Более 160 лет истории инноваций
• Более 250 чемпионских титулов за последние пять лет
• Более 300 побед в год
• Более 5 000 000 километров по гоночным трассам
Только опыт, знания, страсть и мастерство инженеров MOTUL способны создать совершенное масло для любых условий эксплуатации.
Группа MOTUL является ведущим участником индустрии автоспорта, разрабатывает и тестирует свои масла в самых суровых гоночных условиях, что позволяет ей использовать наилучшие результаты лабораторных исследований. Линейка масел 300V гарантирует достижение максимальных рабочих характеристик и надежности для вашего автомобиля.
MOTUL. Когда страсть и опыт создают инновации в мире масел.
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