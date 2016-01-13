Хочешь заменить масло бесплатно?

MOTUL – это легендарный французский бренд смазочных материалов премиум-класса, который в течение 160 лет доказывает высокое качество своей продукции и способность к инновациям.

В линейке MOTUL вы найдете масла для любых транспортных средств: авто-, мото-, водной техники.

Компания MOTUL совершенствует масло каждый день, чтобы вы могли быть уверены в надежной защите своего автомобиля.