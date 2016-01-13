Динамо vs Авангард, увольнение тренера. Тест для омичей

В этом сезоне рижское «Динамо» является одним из главных аутсайдеров Западной конференции, тем не менее, походу чемпионата, команда из столицы Латвии уже не раз доказывала своими яркими камбэками, что готова биться на протяжении всего матча. ХК «Авангард», в свою очередь, сохраняет лидерство на Востоке.