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Динамо vs Авангард, увольнение тренера. Тест для омичей

13 января 2016, 10:07
Противостояние «ястребов» с аутсайдерами Запада.

Сегодня ХК «Авангард» проведет выездную встречу в Риге против местного «Динамо». В текущем сезоне команды уже играли друг с другом в Омске, в предыдущей встрече победу в дополнительное время одержали гости.

В этом сезоне рижское «Динамо» является одним из главных аутсайдеров Западной конференции, тем не менее, походу чемпионата, команда из столицы Латвии уже не раз доказывала своими яркими камбэками, что готова биться на протяжении всего матча. ХК «Авангард», в свою очередь, сохраняет лидерство на Востоке.

Рижское «Динамо» и омский «Авангард» провели друг с другом 15 матчей в рамках чемпионатов КХЛ, в активе сегодняшних хозяев 9 побед, соответственно, 6 на счету «ястребов».

Совсем недавно, 7 января, финский тренер рижского "Динамо" Кари Хейккиля был уволен со своего поста, вместе с наставником команду покинул и его помощник Раймо Хелминен.

Помимо этого, «Авангард» – единственная в Восточной конференции команда, пропустившая к данному моменту менее 100 шайб. В сводной таблице КХЛ «ястребы» по данному показателю являются третьими, уступая лишь московскому «ЦСКА» и ярославскому «Локомотиву».

Стоит отметить, что на сайте ХК «Авангард» для омских болельщиков размещен тест, посвященный истории вратарей "ястребов", которые выступали за клуб ранее и выступают сейчас. Таким образом, каждый любитель хоккея может проверить свой уровень знания истории своей команды.


Фото: hawk.ru

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