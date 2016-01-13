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Баррель нефти за 15 долларов – новые потрясения на рынке

13 января 2016, 07:39
Биржевые спекулянты и сильный доллар гонят цену на черное золото вниз.

Рынок готовится к новым потрясениям и уже немыслимая ранее цена в 30 долларов за баррель нефти кажется чересчур высоким показателем. Эксперты ожидают 20 и даже 15 долларов. Об этом пишет РБК.

100-долларовый показатель годичной давности пока является призрачной мечтой сегодняшнего дня. Теперь же фундаментальная причина, приведшая к переизбытку предложений по нефти на рынке, а также биржевые спекуляции и сильный доллар, снизили прежние показатели в три раза и это еще не предел.

По мнению аналитиков Morgan Stanley фундаментальные факторы уже отыграны и теперь понижательная динамика следует из курса доллара и других технических факторов. На американском рынке ожидают цены в 20 и даже 15 долларов. Это следует из открытых позиций в пут-опционах на нефть WTI. Держатели контрактов в 2016 году получат прибыль лишь при условии, что нефть будет стоить ниже 20 долларов. 15-дорлларовые ожидания пока на рынке минимальны.

12 января вечером нефть марки Brent падала ниже 30 долларов, сегодня утром цена уже успела несколько раз повыситься и снова упасть. Пока же баррель стоит в районе 31,29-31,30.



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