Баррель нефти за 15 долларов – новые потрясения на рынке

По мнению аналитиков Morgan Stanley фундаментальные факторы уже отыграны и теперь понижательная динамика следует из курса доллара и других технических факторов. На американском рынке ожидают цены в 20 и даже 15 долларов. Это следует из открытых позиций в пут-опционах на нефть WTI. Держатели контрактов в 2016 году получат прибыль лишь при условии, что нефть будет стоить ниже 20 долларов. 15-дорлларовые ожидания пока на рынке минимальны.