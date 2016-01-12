Землетрясения в России: в Сибири 3,2 балла, у Москвы - 5,1

Это уже второе сибирское землетрясение в 2016 году. Первое было зарегистрировано 4 января (магнитуда 4,9) как отголосок индийского. Напомним, там сейсмоактивность достигла магнитуды 6,7 и была зарегистрирована на северо-востоке страны.