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Землетрясения в России: в Сибири 3,2 балла, у Москвы - 5,1

12 января 2016, 08:37
Сообщение НИИ геологии и минерального сырья и СМИ.

Красноярский сайт «TVK6.ru» сообщает о землетрясении магнитудой 3,2 балла, которое по данным Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС) произошло на юге Сибири, в Шушенском районе Красноярского края.

Пострадавших и разрушений не было, так как эпицентр находился в горной местности, вдалеке от населенных пунктов.

Это уже второе сибирское землетрясение в 2016 году. Первое было зарегистрировано 4 января (магнитуда 4,9) как отголосок индийского. Напомним, там сейсмоактивность достигла магнитуды 6,7 и была зарегистрирована на северо-востоке страны.

Еще одна информация о землетрясении у Москвы, в Вологодской области, была распространена информагентствами накануне вечером, 11 января. По предварительным данным сейсмоактивность была зафиксирована средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 5,1 якобы ощущались в Тарногском районе Вологодской области, к северу от Москвы. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Как сообщает сайт «СеверИнформ», впоследствии информация о Вологодском землетрясении не подтвердилась. Данные опровергнуты службами мониторинга сейсмоактивности МЧС. На сайте EMSC информации также нет.

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