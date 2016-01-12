Землетрясения в России: в Сибири 3,2 балла, у Москвы - 5,1

Красноярский сайт «
Пострадавших и разрушений не было, так как эпицентр находился в горной местности, вдалеке от населенных пунктов.
Это уже второе сибирское землетрясение в 2016 году. Первое было зарегистрировано 4 января (магнитуда 4,9) как отголосок индийского. Напомним, там сейсмоактивность достигла магнитуды 6,7 и была зарегистрирована на северо-востоке страны.
Еще одна информация о землетрясении у Москвы, в Вологодской области, была распространена информагентствами накануне вечером, 11 января. По предварительным данным сейсмоактивность была зафиксирована средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки магнитудой 5,1 якобы ощущались в Тарногском районе Вологодской области, к северу от Москвы. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Как сообщает сайт «