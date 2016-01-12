Ядерный бомбардировщик США у границ КНДР – ситуация на грани войны

Последние испытания, как и предыдущие, были крайне негативно восприняты челнами Совета Безопасности ООН, а также Китаем – главным союзником КНДР в регионе. Ранее Совбезом после каждого случая проведения Северной Кореей ядерных испытаний водились санкции, с высокой долей вероятности то же самое произойдет и на этот раз.