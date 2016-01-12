Ядерный бомбардировщик США у границ КНДР – ситуация на грани войны

Информация о ведущихся переговорах между США и Южной Кореей об увеличении на полуострове ядерной группировки, спровоцированные техногенным взрывом в Северной Кореи, который местные власти назвали испытанием водородной бомбы, появились в СМИ после пролета американского стратегического бомбардировщика B-52, способного нести ядерное оружие, над полуостровом.
Северокорейской газетой «Родон Сенун» США были обвинены в доведении ситуации до грани войны. Стоит отметить, что проведенные КНДР ядерные испытания являются уже четвертыми в истории страны.
Последние испытания, как и предыдущие, были крайне негативно восприняты челнами Совета Безопасности ООН, а также Китаем – главным союзником КНДР в регионе. Ранее Совбезом после каждого случая проведения Северной Кореей ядерных испытаний водились санкции, с высокой долей вероятности то же самое произойдет и на этот раз.
С опровержением данных о ведении переговоров между Вашингтоном и Сеулом, касающихся возвращения американского ядерного арсенала на территорию Южной Кореи, который был выведен в 1991 году, выступил чиновник администрации США, передает
Ранее КНДР отмечалось, что испытания водородной бомбы проводятся в целях защиты от угрозы уничтожения, исходящей от США. В ответ на это американская сторона перебросила свой ядерный бомбардировщик B-52 в Южную Корею.
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